23 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1185 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1185 RUSSIAN AGRESSION

23 травня в Україні відзначають День Героїв і День морської піхоти, День каштанових свічок.

Також сьогодні Всесвітній день черепахи, Всесвітній день спортивної боротьби.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного сповідника Михаїла; святої преподобної Єфросинії.

День Героїв або Свято Героїв

Відзначається щорічно на честь українських вояків – борців за волю України.

Свято було засноване за ініціативи представників (ОУН) Організації українських націоналістів.

День героїв вважається національним українським святом на честь борців за волю та незалежність нашої держави.

Люди, які ціною власного життя виборювали свободу українського народу, існували в різні часи становлення нашої держави. Від часів Київської Русі, у часи Гетьманської ери та процвітання Запорізької Січі, в недовгий період існування Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Ціла плеяда нових героїв з’явилася в останні роки, під час війни з Росією. Вони були, є і будуть завжди.

День морської піхоти України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 23.05.2018 р. № 145/2018.

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 "Про День морської піхоти України".

У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти — меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.

Гасло морської піхоти - "Вірний завжди" - означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах обстановки.

День каштанових свічок

Щорічно 23 травня відзначається неофіційне свято краси та весни – День каштанових свічок.

Свічками називають біло-рожеве цвітіння каштану, бо суцвіття за формою нагадують свічку.

Каштани з'явилися в Києві в кінці XVIII століття, коли їх почали висаджувати в монастирських та приватних садах. Перші каштани в Києві висадили у Голосіївській пустині та Києво-Печерській лаврі в 1798-1799 роках.

Вже у XIX столітті в Києві з'явилися каштанові алеї, перша з яких була висаджена на території сучасного університету Шевченка в 1862 році.

У 1969 році каштан став офіційним символом Києва.

За словами києвознавців, каштани поширювалися в Києві поступово, і в радянські часи їх масово висаджували на вулицях після Другої світової війни.

Всесвітній день черепахи

Щорічно 23 травня відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день черепахи. Подію започаткувало Американське товариство з порятунку черепах у 2000 році.

Всесвітній день спортивної боротьби

Щорічно 23 травня відзначається Всесвітній день спортивної боротьби.

На офіційному рівні борці почали відзначати подію лише кілька років тому. Дата святкування обрана на честь дати початку першого світового чемпіонату, який відбувся саме цього дня у 1904 році у Відні.

Таке бойове мистецтво як боротьба відомо ще зі стародавніх часів. Сьогодні спортивна боротьба ділиться на класичну – греко-римську, вільну, японське дзюдо та самбо. Єдиноборство відбувається на килимі протягом 10 та 12 хвилин.

Цього дня народилися:

130 років від дня заснування (1895) Нью-Йоркської публічної бібліотеки;

100 років від дня народження Джошуа Ледерберга (1925−2008), американського генетика, біохіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1958);

90 років від дня народження Тамари Франківни Гнатів (1935), української музикознавиці, педагогині, громадської діячки.

Ще цього дня:

1938 - Убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим;

1949 - У Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина;

1951 - Тибетці підписали угоду із сімнадцяти пунктів з Китаєм;

1984 - Головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я;

1988 - Прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

1995 - Випущено першу версію мови програмування Java;

2006 - Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2006 - На Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд;

2008 - Відкрита 46 станція Київського метрополітену - "Червоний хутір";

2015 - Щонайменше 30 людей загинули в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного сповідника Михаїла

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника.

Святий Михайло жив у IX столітті та був відомий своєю стійкістю у вірі та боротьбою проти єресей.

Його шанують за мудрість і духовну силу, яку він проявив у важкі часи.

У церковних писаннях кажуть, що "цей святий Михаїл, як же сподобився імені ангельського - називався як найголовніший ангел небесних сил, - так і життя ангельське мав, дівственною чистотою й іншими добрими ділами досконале".

Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - в Іверському монастирі.

Іменини: Михайло, Леонтій, Єфросинія.