Інтерфакс-Україна
Події
01:55 23.05.2025

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

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Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у ході своєї поїздки до Фінляндії зустрівся з президентом Фінляндії Александером Стуббом (Alex Stubb). Після переговорів тет-а-тет і зустрічей у розширеному складі президенти зробили заяви для преси, наголосивши, що основною темою сьогоднішньої розмови була європейська безпека, зокрема, у зв’язку з російською загарбницькою війною в Україні та на Близькому Сході.

Згідно з повідомленням, розмішеним на сайті президента Кіпру, у своїй промові президент Стубб відзначив: "У нас була надзвичайно гарна розмова про питання безпеки, що стосуються нашого регіону, питання безпеки, що стосуються вашого регіону, великого Близького Сходу, і ми змогли обмінятися думками щодо багатьох різних речей, включаючи наше трансатлантичне партнерство, а також про агресивну війну Росії".

У заяві для преси констатується, що безпека та стабільність Європи важливі для обох країн.

"Майбутнє України є ключовим для безпеки Європи, а також стабільності на Близькому Сході. Ми також обговорили ситуацію щодо нашого двостороннього співробітництва, в тому числі комерційного. Нарешті, і Фінляндія, і Кіпр є рішучими прихильниками заснованого на правилах міжнародного порядку, і ми розуміємо важливість ООН у підтримці миру та вирішення конфліктів", - сказав Стубб.

Зі свого боку президент Хрістодулідес відзначив гарні стосунки з Фінляндією.

"Ще один міцний зв’язок між нами – це тривала позиція Фінляндії щодо вирішення кіпрської проблеми. Ми вдячні за вашу підтримку. Ми вдячні за те, як Фінляндія голосує на міжнародних форумах щодо вирішення кіпрської проблеми, яка продовжує залишатися нашим пріоритетом номер один, і як ми можемо покласти край розділенню та возз’єднати наш острів. Протягом десятиліть Фінляндія зробила значний внесок у миротворчі зусилля на Кіпрі (…) і розгортання понад 10 000 миротворців на острові", - сказав президент Кіпру.

І додав, що сторони мали можливість обговорити питання зовнішньої політики та оборони, в тому числі ситуацію в Україні.

"Фінляндія та Кіпр знаходяться на правильному боці історії проти незаконного російського вторгнення в Україну. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході і трансатлантичні відносини. У той же час, Кіпр надає особливого значення цим файлам (files) також з огляду на наше майбутнє головування в Раді Європейського Союзу (ЄС) у першій половині 2026 року. Водночас, під час нашого головування ми будемо прагнути зміцнити зв’язки з партнерами-однодумцями, такими як США та Сполучене Королівство, зміцнюючи зв’язки ЄС з Близьким Сходом і країнами Перської затоки, а також продовжуючи нашу багатогранну допомогу Україні", - резюмував Хрістодулідес.

Джерело: https://www.gov.cy/en/president-of-the-republic-presidency/press-statements-by-the-president-of-the-republic-of-cyprus-and-the-president-of-the-republic-of-finland/

Теги: #фінляндія #війна #безпека #кіпр

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