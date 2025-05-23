Інтерфакс-Україна
Події
00:18 23.05.2025

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у спільній заключній заяві за результатами саміту

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Міністри фінансів та голови центробанків держав G7 ухвалили в четвер спільне комюніке з підсумками саміту у Канаді, в якому висловили підтримку Україні і сформулювали спільні зобов'язання сприяти її відбудові. Текст заяви опубліковано на інтернет-ресурсі майбутнього саміту голів держав G7 який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Саміт міністрів фінансів та керівників центральних банків G7 відбувся 20-22 травня 2025 року в Банфі у Канаді. У саміті також взяли участь керівники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради з фінансової стабільності (РФС). У частині зустрічей брали участь міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Значну частину підсумкової спільної заяви учасники фінансового саміту G7 присвятили підтримці України. Їй присвячено три пункти документу:

"9. Ми засуджуємо триваючу жорстоку війну Росії проти України та високо оцінюємо величезну стійкість українського народу та економіки. Україна зазнала значних руйнувань. G7 залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру.

10. Ми вітаємо поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде досягнуто, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій. Ми підтверджуємо, що, згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

11. Ми погоджуємося, що мобілізація приватного сектору матиме важливе значення у відновленні та реконструкції України, витрати на яку оцінюються Світовим банком у 524 мільярди доларів США протягом наступного десятиліття. Ми колективно зобов'язуємося сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи.З цією метою, на додаток до поточної підтримки через трастовий фонд MIGA SURE (Support for Ukraine's Reconstruction and Economy), ми працюватимемо, в тому числі через Українську донорську платформу, з Урядом України, міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та страховою галуззю для якнайшвидшого зняття заборон, накладених на Україну у зв'язку з війною. Ми продовжимо координувати підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, в тому числі на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Крім того, ми погоджуємося працювати разом з Україною над тим, щоб жодна країна чи організація, або організації з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не мали права на отримання прибутку від відновлення України".

Як повідомлялося, станом на кінець середи група, до складу якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представлений Європейський Союз, не змогла узгодити остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, зокрема, щодо підтримки України, через відсутність певності у збереженні такої підтримки з боку США. Про це повідомляло агентство Bloomberg.

Джерело: https://g7.canada.ca/en/news-and-media/news/g7-finance-ministers-central-bank-governors-communique/?fbclid=IwY2xjawKcXhFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyTjhyUHlyN21yalRIU2xwAR7_1kfycip42_lk-fDVjJFKskdDYpVVxPWkRyN8ksKjYK6uFmglEJk3-fYHsw_aem_wlNWzFYR9bchmzRUIxGJYg

Теги: #банки #мінфінансів #підтримка #заява #g7

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