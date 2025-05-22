Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про тимчасове перекриття залізничного руху через провал земної породи і просадку колії на дільниці Ясіня-Вороненко.

"Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години", - повідомила компанія станом на 22:40 четверга.

"Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем", - додано в повідомленні в телеграм-каналі Укрзалізниці.

Також у ньому зазначено, що задля повноцінного ремонту дільниці усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію. Анонсовано нові повідомлення про статус ремонтних робіт і зміни в курсуванні потягів.

О 23:23 четверга Укрзалізниця опублікувала у своєму телеграм-каналі зміни в маршрутах потягів на п'ятницю, 23 травня, а саме:

Поїзд №233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

Поїзд №95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

Поїзд №107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

Поїзд №25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

Поїзд №357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

Поїзд №1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

Поїзд №143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.

Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6899

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