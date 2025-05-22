Інтерфакс-Україна
Події
22:38 22.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосував чотири ракети та скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1324 дрони-камікадзе, здійснив 4183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії, п’ять з яких станом на 22:00 четверга ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24571

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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