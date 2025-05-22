З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосував чотири ракети та скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1324 дрони-камікадзе, здійснив 4183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії, п’ять з яких станом на 22:00 четверга ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24571