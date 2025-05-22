Інтерфакс-Україна
Події
20:35 22.05.2025

Глави МЗС України та Канади обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії

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Глави МЗС України та Канади обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів перші телефонні переговори з новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд, запросив її до України.

"Вдячний за підтвердження непохитної підтримки та солідарності Канади з українським народом. Ми зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх.

"Ми обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії, яка продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес. Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи Росії, включно з центральним банком", - наголосив Сибіга.

Міністри також скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки України під час головування Канади в G7.

"Я запросив свою колегу відвідати Україну з візитом у зручний для неї час", – зазначив глава МЗС України.

 

 

Теги: #санкції #канада #обговорення

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