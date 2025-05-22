Рада Європи проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

Рада Європейського Союзу у вівторок, 27 травня, проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу у складі Ради, йдеться у порядку денному Ради з загальних питань Європейського Союзу.

Це стане вже восьмим слуханням щодо порушення Угорщиною.

Процедура щодо можливого порушення Угорщиною статті 7 Договору про Європейський Союз була запущена ще у 2018 році. Тоді Європейський парламент висловив свої занепокоєння щодо ситуації в Угорщині – зокрема, щодо функціонування конституційної та виборчої системи, незалежності судової влади та інших інституцій, прав суддів, корупції та конфлікту інтересів, конфіденційності та захисту даних, свободи слова, академічної свободи, свободи віросповідання, свободи об'єднань, права на рівне ставлення, прав осіб, що належать до меншин, включаючи ромів та євреїв, та захисту від ненависницьких висловлювань проти таких меншин, основних прав мігрантів, шукачів притулку та біженців, а також економічних та соціальних прав.