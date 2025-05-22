У Львові відбувся другий саміт міністрів соціальної політики

У Львові в четвер, 22 травня, відбувся другий Ministerial Social Policy Summit – подія, покликана підтримати Україну та Молдову на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Саміт об’єднав понад 20 представників високого рівня, зокрема, міністрів держав Європи, які зібралися, щоб поділитися досвідом та напрацювати спільні інноваційні рішення у відповідь на демографічні виклики, які постають перед всім європейським континентом. Участь у заході взяли міністри та представники з Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Чехії та Швеції, а також представники ОЕСР та Світового банку", - вказується у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи саміт, подякував Європейському Союзу за постійну підтримку, яка дозволила забезпечити безперервну роботу системи соціального захисту навіть в умовах війни та стала проявом справжньої європейської солідарності.

"Європейська інтеграція для України – це не лише політична ціль. Це шлях до реальних і відчутних змін у повсякденному житті громадян. Ми розуміємо, що демографічні виклики є спільними для всіх європейських країн, і саме тому відповідь на них має бути колективною. У цьому контексті Уряд України ухвалив Демографічну стратегію до 2040 року як частину Ukraine Facility. Вона ґрунтується на європейських цінностях – передусім на повазі до права кожної людини на власний вибір. Ключовим елементом державної політики є інвестування в родини. Це інвестиції у відновлення України, зміцнення людського капіталу та довгостроковий розвиток держави", – зазначив Шмигаль.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович подякувала партнерам за єдність і рішучу підтримку України у прагненні спільно формувати стійку та інклюзивну соціальну політику, в центрі якої людина.

"Ми вийшли за межі короткострокових рішень і працюємо над системними змінами, які витримують тиск війни й дають результат уже сьогодні. В основі — спільні для всіх нас принципи: повага до людини, право на вибір, підтримка, що підсилює. Євроінтеграція для нас – це не лише політична мета. Це спільне поле практик, підходів, рішень. Ми хочемо не лише переймати досвід, а й ділитися тим, що вдалося, що працює, що стало сильнішим саме в кризі", – зазначила вона.

У межах Саміту учасники напрацювали спільне комюніке, метою якого є консолідація зусиль держав-учасниць у підтримці соціальних реформ в Україні та Молдові. У документі наголошується на важливості систематичного обміну досвідом щодо впровадження ключових ініціатив, визначених у Демографічному інструментарії Європейської комісії 2023 року, зокрема Європейської гарантії для дітей. Це спрямовано на поглиблення розуміння та підвищення обізнаності стосовно сучасних демографічних викликів, що стоять перед державами-учасницями. Водночас комюніке акцентує на необхідності посилення правових, інституційних і стратегічних рамок, які забезпечують ефективне та скоординоване реагування на демографічні зміни з урахуванням потреб різних категорій населення протягом усього життя.