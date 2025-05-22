Мінкультури: Ситуації з "Києво-Печерською лаврою" і "Софією Київською" - не повʼязані між собою процеси

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій запевняють, що ситуації з перевіркою і звільненням генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка і перевірками в Національному заповіднику "Софія Київська" - не пов’язані між собою процеси.

Зокрема, у відомстві зазначили журналістам у четвер в Києві, що ці два процеси є зовсім різними кейсами.

Також у Мінкультури відкинули заяви, що начебто у відомства є ідея змінити всіх директорів заповідників.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Мінкультури згодом повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.