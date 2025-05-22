Польща зведе електронне загородження по річці Буг на польсько-білоруському кордоні

У Люблінському воєводстві Польщі, на водній ділянці кордону з Білоруссю, ведуть будівництво електронного бар'єру, повідомив у четвер міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семоняк.

"На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві ведуться роботи зі зведення електронного загородження на прикордонній річці Буг. Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону", - заявив глава МВС Польщі, якого цитують польські ЗМІ.

Повідомляють, що загородження містить близько 1,8 тис. щогл із камерами, 4,5 тис. камер цілодобового і тепловізійного спостереження, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів.

У березні цього року Прикордонна служба Польщі прийняла в експлуатацію електронний бар'єр, побудований на прикордонних річках Свіслоч та Істочанка в Підляському воєводстві.

У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянок, які проходять по річках.

Влітку 2023 року завершилося встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону. Він включає в себе електронні системи контролю, зокрема камери нічного бачення, тепловізорні камери, десятки кілометрів кабелів виявлення. Зведення електронного бар'єру на водних ділянках кордону почалося наприкінці лютого 2024 року.