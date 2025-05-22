Інтерфакс-Україна
Події
17:52 22.05.2025

Мінкультури продовжить роботу комісії з перевірки діяльності "Софії Київської" і відсторонення гендиректорки

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Мінкультури продовжить роботу комісії з перевірки діяльності "Софії Київської" і відсторонення гендиректорки

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України продовжить роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Нелі Куковальської.

"Щодо роботи комісії, фактів така велика кількість, що, скоріш за все, робота комісії буде продовжуватися. Для того, щоб все це було описано", - сказав журналістам директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шорніков у четвер у Києві.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи буде продовжено відсторонення гендиректора від виконання обовʼязків, яке завершується 23 травня, він відповів ствердно: "Просто продовжується термін дії цього наказу".

Шорніков також зазначив, що у разі запиту від міністра департамент надасть свою рекомендацію, чи продовжувати контракт із Куковальською після його завершення 23 червня 2025 року.

У Мінкультури також розповіли, що предметом перевірки, яка на сьогодні триває у заповіднику, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

За словами начальника відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, голови комісії Олексія Жукова, є припущення, що такі факти непоодинокі.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи має заповідник законне право надавати послуги на проведення таких комерційних заходів, у відомстві відповіли: такого права немає.

"Нам невідомо, які заходи проводять. В більшості випадків, 90% випадків, міністерство дізнається про проведення будь-яких заходів на території "Софії" постфактум. Хоча, згідно з законом України про культурну спадщину, ст. 33, ч. 4, будь-який масовий захід заповідник повинен погоджувати зі своїм органом управління", - додав Жуков, підкресливши, що заповідник переважно такі погодження не здійснює.

За його словами, є чіткий перелік заходів, які може проводити "Софія Київська" на платній основі, зокрема, організація культурно-просвітницьких заходів.

"І все, що відбувається на території "Софії", майже все, що відбувається, вони підганяють під це визначення: культурно-просвітницькі заходи. Тобто весілля у них культурно-просвітницьке, день народження, з'їзд партії - у них все іде як культурно-просвітницький захід", - розповів він.

Крім того, за його словами, є питання до законності роботи кафе на території "Софії Київської".

Серед іншого, Жуков розповів, що з боку заповідника є певний спротив роботі комісії.

Як повідомлялося, раніше колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

Теги: #софія_київська #мінкультури #куковальська

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