Інтерфакс-Україна
Події
17:12 22.05.2025

Ще 9 українських дітей вдалося повернути з ТОТ

1 хв читати
Ще 9 українських дітей вдалося повернути з ТОТ

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ці діти пережили важкі випробування. Серед них – дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів. Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він подякував команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії.

 

Теги: #діти #bring_kids_back_ua #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 22.05.2025
В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

23:34 20.05.2025
Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

12:18 20.05.2025
Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

04:49 20.05.2025
Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

22:49 19.05.2025
Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

11:41 19.05.2025
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

03:34 19.05.2025
Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

18:26 18.05.2025
З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

15:47 15.05.2025
У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

13:18 14.05.2025
Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

ВАЖЛИВЕ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

ОСТАННЄ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

Затримано ще шість підпалювачів на замовлення РФ, наймолодшому – 13 років

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський нагородив Юрія Рибчинського орденом Ярослава Мудрого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА