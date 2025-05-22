У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

В Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам Росії співпрацю, зокрема, спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурор Національної прокуратури Республіки Польща скерував до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка мала намір сприяти спецслужбам рф у здійсненні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української прокуратури, чоловіка було затримано у квітні 2024 року за результатами тісної взаємодії Офісу Генпрокурора, СБУ та органів правопорядку Республіки Польща.

"Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора під час документування злочинної діяльності вищого військового керівництва зс рф встановили, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування зс рф", - зазначається в повідомленні.

У відомстві наголошують, що чоловік повідомив про готовність працювати на користь військової розвідки держави-агресора, зокрема, запропонував збирати та передавати РФ інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі, а також "допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні".

Завдяки скоординованій роботі польських та українських правоохоронців –вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб РФ, ідентифікувати та затримати його в Польщі.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування проводило Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща.

"Офіс Генерального прокурора висловлює подяку польським колегам за оперативне реагування та ефективну міжнародну співпрацю", - зазначається в повідомленні Офісу генпрокурора.