Інтерфакс-Україна
Події
17:01 22.05.2025

У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

2 хв читати
У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

В Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам Росії співпрацю, зокрема, спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурор Національної прокуратури Республіки Польща скерував до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка мала намір сприяти спецслужбам рф у здійсненні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української прокуратури, чоловіка було затримано у квітні 2024 року за результатами тісної взаємодії Офісу Генпрокурора, СБУ та органів правопорядку Республіки Польща.

"Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора під час документування злочинної діяльності вищого військового керівництва зс рф встановили, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування зс рф", - зазначається в повідомленні.

У відомстві наголошують, що чоловік повідомив про готовність працювати на користь військової розвідки держави-агресора, зокрема, запропонував збирати та передавати РФ інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі, а також "допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні".

Завдяки скоординованій роботі польських та українських правоохоронців –вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб РФ, ідентифікувати та затримати його в Польщі.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування проводило Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща.

"Офіс Генерального прокурора висловлює подяку польським колегам за оперативне реагування та ефективну міжнародну співпрацю", - зазначається в повідомленні Офісу генпрокурора.

Теги: #польща #замах #зловмисник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 21.05.2025
Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

09:54 21.05.2025
Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

22:52 20.05.2025
З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

21:15 19.05.2025
Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

17:23 19.05.2025
Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

15:41 19.05.2025
"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

15:02 19.05.2025
В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

13:56 19.05.2025
У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

22:42 18.05.2025
Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

ВАЖЛИВЕ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

ОСТАННЄ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Ще 9 українських дітей вдалося повернути з ТОТ

Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

Затримано ще шість підпалювачів на замовлення РФ, наймолодшому – 13 років

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський нагородив Юрія Рибчинського орденом Ярослава Мудрого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА