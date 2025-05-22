Інтерфакс-Україна
Події
14:07 22.05.2025

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

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Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну тисячі полонених з РФ.

"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він також повідомив, що були доповіді щодо контактів із росіянами. За словами президента, контролює організацію процесу та виконання домовленості міністр оборони України Рустем Умєров.

Також залучені Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки, Служба зовнішьої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу президента.

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - резюмував президент.

Як повідомлялося, 16 травня міністр оборони України та голова української делегації в Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ заявив, що на переговорах обговорили, зокрема, питання обміну військовополоненими.

Згодом заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький уточнив, що російська сторона погодилася провести обмін 1000 на 1000. Робота над списками розпочалася з 16 травня.

Теги: #обмін_полоненими #підготовка #1000_на_1000

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