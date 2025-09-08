Інтерфакс-Україна
Події
19:52 08.09.2025

Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

1 хв читати
Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним про виконання соціальних зобов’язань, а також підготовку наступного року в межах бюджетних можливостей.

"Важливо, що держава виконує свої зобов’язання, забезпечує всі необхідні виплати. І саме так буде надалі", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент додав, що це один із доказів стійкості України навіть у час повномасштабної війни, оскільки держава зберігає свою соціальну систему та здійснює виплати.

 

Теги: #підготовка #зеленський #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 08.09.2025
Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

19:42 08.09.2025
Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

18:23 08.09.2025
Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

17:37 08.09.2025
Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

22:02 07.09.2025
Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

21:19 07.09.2025
Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

21:16 07.09.2025
Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

20:39 07.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

20:38 07.09.2025
Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ

Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ

14:23 07.09.2025
Зеленський і Макрон скоординували дипломатичні зусилля для відповіді на ескалацію з боку РФ

Зеленський і Макрон скоординували дипломатичні зусилля для відповіді на ескалацію з боку РФ

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

На Полтавщині поновлено електропостачання - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА