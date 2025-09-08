Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним про виконання соціальних зобов’язань, а також підготовку наступного року в межах бюджетних можливостей.

"Важливо, що держава виконує свої зобов’язання, забезпечує всі необхідні виплати. І саме так буде надалі", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент додав, що це один із доказів стійкості України навіть у час повномасштабної війни, оскільки держава зберігає свою соціальну систему та здійснює виплати.