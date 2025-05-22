Інтерфакс-Україна
Події
13:29 22.05.2025

Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

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Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що провела розмову з українським колегою Володимиром Зеленським та підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа.

"Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським. Я підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Молдова твердо стоїть на боці України — заради миру, свободи та її європейського майбутнього", - написала Санду в соцмережі Х.

Президентка запевнила, що голос Молдови на підтримку України залишається сильним на всіх багатосторонніх форумах.

 

Теги: #саміт #зеленський #санду

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