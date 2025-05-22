Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що провела розмову з українським колегою Володимиром Зеленським та підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа.

"Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським. Я підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Молдова твердо стоїть на боці України — заради миру, свободи та її європейського майбутнього", - написала Санду в соцмережі Х.

Президентка запевнила, що голос Молдови на підтримку України залишається сильним на всіх багатосторонніх форумах.