Інтерфакс-Україна
Події
13:09 22.05.2025

Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

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Журналіст Бутусов повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії на посаду стрільця

Головний редактор інтернет-видання Цензор.net Юрій Бутусов повідомив про свою мобілізацію до лав Національної гвардії України.

"Кілька днів тому я мобілізувався до 13-і бригади Нацгвардії "Хартія", у званні солдат, посада стрілець, зараз проходжу підготовку", - написав Бутусов у Facebook у четвер.

Він відзначив, що як журналіст брав участь у бойових діях, в обороні та в штурмових атаках, "у деяких операціях на плануванні та застосуванні військ, в ухваленні значної кількості тактичних та оперативних рішень, створені нових військових частин, розповсюдженні сучасного бойового досвіду, у створенні центру управління БПЛА в рамках ОТУ та ТГР", але в пресслужбі служити не збирається "при усій великій до цієї служби повазі".

Також Бутусов повідомив, що має певні проблеми зі здоров'ям, "але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і точка".

"Я часто на війні, я бачу динаміку подій, ситуація небезпечна для існування нашої держави в цілому. І я розумію, що зміни зверху під впливом критики влади проходять дуже повільно. Нам варто сподіватись на зміни у самих силах оборони, і багато таких змін мені разом з іншими журналістами та громадською думкою вдалось здійснити. Треба зробити значно більше та значно швидше. Я вважаю, що створення армійських корпусів та розвиток бригад у їх складі, розвиток дронових, антидронових та інженерних військ у складі корпусів та окремих оперативних частин, якість управління та організації, якість підготовки та застосування піхоти можуть змінити хід війни та зупинити фронт. І ці зміни треба робити в самій армії, і зміни можуть відбутись виключно в таких, смертельно важких для держави умовах", - пояснив він своє рішення.

Бутусов повідомив, що у "Хартії" воює значна кількість його близьких друзів і відзначив, що ця бригада "будує середовище технологій, оперативних процедур та бойових алгоритмів, які створюють перевагу над ворогом не в кількості людей та техніки, а в якості управління та організації, це дозволяє гнучко змінювати тактику, порядок планування та застосування військ, якість підготовки бійців".

"Я вірю, що таке масштабування якісної організації та управління - це наша єдина перевага у війні та єдиний можливий шлях до перемоги. Я вірю, що війна потребує від кожного віддачі усіх можливих сил. А віра вимірюється вчинками", - написав він.

Теги: #нгу #мобілізація #бутусов

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