Мінкультури: Гендиректора Лаври звільнено за неналежне виконання контракту та порушення

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України заявляє, що генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника.

Згідно з повідомленням Мінкультури, рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини міністерства Володимира Шорнікова.

"На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора Лаври. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.