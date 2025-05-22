Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню між РФ та Україною, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня, заявив президент Фінляндії Александер Стубб (Alex Stubb), передає портал Yle.

За його словами, Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні військових дій Росії проти України.

"Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зауважив Стубб.

На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається долучитися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир.

Джерело: https://yle.fi/a/74-20163283