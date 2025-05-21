Інтерфакс-Україна
Події
18:52 21.05.2025

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

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Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який раніше був прем’єр-міністром Нідерландів, які будуть приймати наступний саміт НАТО 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди), просить дочекатися програми саміту, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.

Діючий прем’єр-міністр цієї країни Дік Схоф (Dick Schoof) хотів би вітати президента України Володимира Зеленського на саміті.

Про це вони сказали у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО під час спільної пресконференції відповідаючи на запитання журналістів, чи буде запрошений Зеленський на саміт.

"Щойно ми опублікуємо програму, ми її опублікуємо. Тож, будь ласка, трохи зачекайте, але незабаром ми опублікуємо точну програму саміту", - сказав Рютте.

У свою чергу Схоф сказав: "Що стосується нас, ми хотіли б вітати президента Зеленського в Гаазі, і Генеральний секретар добре знає про це".

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що США наполягають на тому, щоб не запрошувати президента України на саміт. Державний секретар США Марко Рубіо цю інформацію спростував.

Теги: #рютте #нато #саміт

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