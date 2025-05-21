Інтерфакс-Україна
Події
17:28 21.05.2025

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

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Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Кабінет міністрів України розширив повноваження Міністерства у справах ветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів війни та членів їхніх родин.

"Згідно з ухваленим документом, Мінветеранів визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у таких ключових сферах підтримки інтересів ветеранів війни та членів їхніх родин", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, мова йде про сфери вшанування та увічнення пам’яті ветеранів; діяльності ветеранських просторів, фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, у тому числі шляхом нормативно-правового забезпечення; організації заходів із соціальної та професійної адаптації ветеранів та членів їх сімей, сприяння їх працевлаштуванню та підприємницькій діяльності.

Крім цього, згідно з ухваленою постановою, Мінветеранів відтепер офіційно сприяє: координації діяльності центрів ветеранського розвитку; вирішенню питань щодо пенсійного забезпечення, надання пільг ветеранам та членам їхніх сімей у взаємодії з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України; участі в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів з числа ветеранів та членів їх сімей та кадрів, які надають послуги та здійснюють заходи з підтримки для цих категорій осіб, у взаємодії з Міністерством економіки, Національним агентством кваліфікацій та іншими державними органами; участі в аналізі стану ринку праці щодо ветеранів та членів їх сімей у взаємодії з Мінекономіки, розробці та внесенні в установленому порядку пропозицій Мінекономіки стосовно регулювання ринку праці та зайнятості щодо ветеранів та членів їх сімей, соціального захисту та професійного навчання; впровадженню цифрових технологій у сфери суспільного життя з питань, що належать до компетенції Мінветеранів, з метою надання державних послуг ветеранам та членам їх сімей.

"Внесені до положення зміни дозволять більш чітко та ефективно реалізовувати покладені на Мінветеранів функції, а також покращить міжвідомчу координацію у сфері ветеранської політики", - очікують у відомстві.

Теги: #кабмін #ветерани

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