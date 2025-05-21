Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським стосовно зусиль щодо забезпечення справедливого та міцного миру, а також про підтримку НАТО.

"Гарна телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Говорили про зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру, а також про постійну підтримку НАТО – зокрема через командування НАТО у Вісбадені – щоб Україні можна було захищатися сьогодні та стримувати в майбутньому", - написав Рютте у соцмережі Х у середу.