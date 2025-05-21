Президент Павел не виключає, що в рамках європейських гарантій безпеки Україні Чехія зможе надати спеціальні тренування

Президент Чехії Петр Павел вважає, що в рамках європейських гарантій безпеки України Прага могла б надати спеціальні тренування українським військовим з метою розбудови сильних збройних сил.

Про це він сказав у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на спільній з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо гарантій безпеки.

"Гарантії для України почалися з нашою сильною підтримкою, яка спрямована на те, щоб зробити її ще більш сильною для майбутніх переговорів, тому що чи слабкішою буде позиція для України на початку, тим гіршими будуть гарантії безпеки у майбутньому. Друге, це аргумент, що найсильнішими гарантіями безпеки України буде сильне і добре обладнане українське військо. Це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу підтримку, спеціальні тренування, надаючи обладнання ти співпрацюючи з українським військовим", - зазначив президент Чехії.

Він не виключив, що в разі ухвалення відповідного рішення, "спеціальне тренування може бути надане чи в Україні або на нашій території". "І ми маємо інші можливості, де ми можемо допомогти Україні в будуванні їх власних спроможностей", - додав Павел.

При цьому президент Чехії пояснив, що будь-які майбутні гарантії безпеки залежать від результату переговорів, "включаючи гіпотетичні війська, які можуть бути розташовані на території" "Але зараз це питання не стоїть", - констатував він.

У свою чергу генеральний секретар НАТО, говорячи про гарантії безпеки для України почав з того, що нагадав про ініціативу президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів. "Його бажання, і я повністю поділяю це бажання, щоб покласти кінець кровопролиттю, покласти кінець боям. Але це не легко. Ми маємо це робити шаг за шагом. І це саме те, що США, європейці, Канада і, звичайно, Україна роблять", - сказав генсек НАТО, згадавши недавню телефонну розмову Трампа з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами.

"Для мене дуже важко передбачити, бо є так багато можливих розвитків подій, які можуть відбутися за наступні один, два чи три тижні, коли мова йде про Україну. Але я знаю, що ми всі лазерно фокусовані на тому, щоб покласти край цій війні. І потім, звичайно, є питання, якщо буде припинення вогню та/чи мирна угода, як гарантувати, що цей мир надійний, довгостроковий. "Коаліція рішучих", яка була започаткована Францією та Великою Британією, до якої зараз долучилося багато країн – це обговорюється, бо є багато шляхів, як це зробити, щоб гарантувати, що Україна буде в безпеці після укладання мирної угоди", - розповів Рютте.

Водночас, генсек вважає, що "першим рівнем" гарантії безпеки України є її власні збройні сили, які будуть здатні обороняти українську територію. "Але може бути необхідність у більшому. І це як раз те, що обговорюється в Коаліції рішучих. НАТО там в ролі порадника, щоб гарантувати, що щоб не було там вирішено, це було б продовженням того, що ми робимо в НАТО, як 32 країни, які працюють разом для захисту території НАТО в тісній координації з США", - зауважив він.

Рютте наголосив, що цьому етапі "важко описати, як це буде виглядати, тому що це значною мірою також залежить від результату мирних переговорів". "Але ми віддані тому, щоб гарантувати, що коли б це не завершилося, щоб Путін знову не намагався це зробити, щоб не було ніякого повторення Мінських угод 2014 року, які були порушені ще до того, як на папері висохли чорнила", - додав генсек НАТО.