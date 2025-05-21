Інтерфакс-Україна
Події
16:37 21.05.2025

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони, човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях — плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.

Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.

Залежно від завдань човни можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.

"Зазначимо, що ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах", - йдеться в повідомленні.

Теги: #міноборони

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