Інтерфакс-Україна
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15:46 21.05.2025

Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

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Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

Кабінет міністрів України розподілив ще 272,5 млн грн субвенції для бюджетів 21 області та Києва на будівництво укриттів у школах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще один пріоритет уряду — це безпечна освіта для наших дітей. У межах комплексної політики "Школа офлайн" на цей рік передбачили понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн — на закупівлю шкільних автобусів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Прем'єр нагадав, що у 2025 році разом із громадами уряд планує реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в школах.

"Сьогодні розподіляємо ще 272,5 млн грн субвенції для бюджетів 21 області та міста Києва. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів", - додав він.

Теги: #кабмін #укриття #шмигаль

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