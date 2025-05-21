Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував американським сенаторам за внесення двопартійного проєкту резолюції Сенату, що засуджує викрадення, примусове переміщення Росією українських дітей.

"Я вдячний Чаку Грасслі а Емі Клобушар за внесення двопартійного проєкту резолюції Сенату, що засуджує російське викрадення, примусове переміщення та сприяння незаконній депортації українських дітей", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив на важливості того, що у проєкті було наголошено на підвищених ризиках для дітей, таких як торгівля людьми, експлуатація, дитяча праця, сексуальне насильство, голод, травми, позбавлення освіти та навіть смерть внаслідок вторгнення Росії, а також на необхідності мирного та справедливого завершення війни.

"Це також вимагає повернення всіх українських дітей, викрадених Росією, до досягнення мирної угоди. Дякуємо, що підтримуєте Україну та наших дітей. Справедливість та відповідальність мають восторжествувати", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, група сенаторів із обох партій представила проєкт резолюції, в якому наголошується: мирна угода з Росією є неприйнятною, якщо не буде повернуто всіх депортованих із України дітей. Документ підготували сенатор-республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. Їхню ініціативу підтримали також Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман.

У тексті резолюції йдеться, що примусове вивезення українських дітей та спроби їх русифікації є не просто злочином — це спроба знищити українську національну ідентичність.