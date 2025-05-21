Інтерфакс-Україна
Події
13:59 21.05.2025

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

1 хв читати

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ, повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, загоряння сталось під час ремонтних робіт на ТЕЦ. Вогонь локалізували. Обставини події з’ясовуються.

Як можна побачити з роликів, рівень задимлення значний.

Пресслужба Білоцерківської територіальної громади підтвердила факт пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ. "21 травня о 12.46 надійшло повідомлення про пожежу. Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці.

Про жертви пресслужба не повідомила, зазначивши, що "інформація уточнюється".

Теги: #пожежа #тец #біла_церква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:34 19.05.2025
Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

07:51 16.05.2025
У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

22:12 11.05.2025
Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

02:56 07.05.2025
Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко

Пожежа на складах внаслідок ракетної атаки по Києву - Кличко

23:19 06.05.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

22:45 04.05.2025
Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

21:13 04.05.2025
Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

10:47 02.05.2025
Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

13:09 26.04.2025
Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, яку спричинили ворожі удари- ДСНС

Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, яку спричинили ворожі удари- ДСНС

17:41 24.04.2025
Фінська Peikko Group планує за 2 роки інвестувати EUR3 млн в новий завод в ІП "Біла Церква"

Фінська Peikko Group планує за 2 роки інвестувати EUR3 млн в новий завод в ІП "Біла Церква"

ВАЖЛИВЕ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

СБУ задокументувала нові злочини російського пропагандиста Кисельова

Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет

Портнов мешкав поблизу школи, поруч з якою його вбито, поліція розшукує кілера – ЗМІ

Окупанти атакували з дрона авто "Укрпошти", поранено двох співробітників

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА