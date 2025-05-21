Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ, повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, загоряння сталось під час ремонтних робіт на ТЕЦ. Вогонь локалізували. Обставини події з’ясовуються.

Як можна побачити з роликів, рівень задимлення значний.

Пресслужба Білоцерківської територіальної громади підтвердила факт пожежі на території Білоцерківської ТЕЦ. "21 травня о 12.46 надійшло повідомлення про пожежу. Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці.

Про жертви пресслужба не повідомила, зазначивши, що "інформація уточнюється".