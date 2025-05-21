Портнов мешкав поблизу школи, поруч з якою його вбито, поліція розшукує кілера – ЗМІ

Колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили біля американської школи в Посуело-де-Аларкон, в елітному передмісті Мадрида, поліція розшукує кілера, повідомляє Los Replicantes.

"Досі невідомо, як довго Портнов жив в Іспанії, але його діти відвідували американську школу в Посуело-де-Аларкон. Власне, він жив у будинку дуже близько до цієї ексклюзивної школи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі Національна поліція з'ясовує всі деталі злочину, хоча він може бути пов'язаний зі "зведенням рахунків або політичними питаннями". На місце події виїхали криміналісти та група з розслідування вбивств "V", які ведуть розслідування.

"Вбивство – справа рук професійних кілерів. Тривають пошуки стрільця, чоловіка, одягненого в синій спортивний костюм і поясну сумку, який втік через Каса-де-Кампо, і в даний час поліцейські прочісують цю частину столиці", - пише видання.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня, коли жертву зненацька підстерегли двоє або троє нападників, коли він їхав у темному "Мерседесі". Вбивці почали стріляти, спочатку влучивши в шию, а потім добили його пострілами в голову, загалом здійснивши до п'яти пострілів.

Це не перше вбивство в Посуело-де-Аларкон, у березні 2018 року біля іншого приватного центру вбито колишнього члена злочинного угруповання "Лос Майамі" Хосе Рікардо Рохаса Монтеса, в якого вистрілили десять разів після того, як він підвозив свого сина до школи Британської Ради. У цьому випадку його пов'язували з членством у банді та справами, пов'язаними з торгівлею наркотиками.