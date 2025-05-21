Внаслідок нічних авіаударів по Купʼянську і Нечволодівці постраждали троє мирних жителів

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, які ЗС РФ завдали по Нечволодівці і Купʼянську (Харківська обл) у ніч проти середи, постраждали троє мирних жителів.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Внаслідок російського авіаційного удару по Купʼянську поранення від скла отримали 77-річний чоловік та 74-річна. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Через ворожий авіаудар по Нечволодівці дістала травму 56-річна жінка. Пошкоджено помешкання.

За попередніми даними, для обох авіаударів російські військові використали ФАБ-500.