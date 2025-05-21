Інтерфакс-Україна
Події
10:18 21.05.2025

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

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Велику операцію проти "Ндрангети" - калабрійської мафії - проводить у середу італійська поліція: у 14 провінціях заарештовано 97 осіб, яких обвинувачують у причетності або співпраці з її кланами.

"Операцією під кодовою назвою "Міленіум" керує Управління по боротьбі з мафією провінції Реджо-ді-Калабрія за участю поліції і спецпризначенців Калабрії, Сицилії та міжнародних поліцейських структур. Заарештованим інкримінують причетність до мафіозної організації, торгівлю наркотиками, викрадення, здійснення впливу на політиків, незаконне володіння зброєю", - повідомляє агентство EFE з посиланням на карабінерів (військову поліцію) Реджо-ді-Калабрії.

Крім того, розпочато розслідування діяльності двох підприємств, які, як передбачається, використовували для відмивання грошей і логістичної підтримки злочинної діяльності.

Операцію було проведено після того, як італійські правоохоронні структури з'ясували, що між основними мафіозними сім'ями Реджо-ді-Калабрія існує тісна взаємодія у сфері торгівлі наркотиками як на національному, так і на міжнародному рівні.

Теги: #мафія #операція #італія

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