Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Фото: Сайт Президента України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські війська не буде направлено в Україну після очікуваного введення режиму припинення вогню для розміщення в зоні поза контактом.

"Ми не відправимо польські війська в Україну", - сказав Туск в інтерв'ю TVP Info.

Прем'єр Польщі ствердно відповів на уточнювальне запитання ведучої, що це остаточне рішення, яке не підлягає перегляду.

"Наша мета - охороняти кордон із Росією та Білоруссю й організувати центр із перекидання зброї та допомоги в Україну", - додав польський прем'єр.