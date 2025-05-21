Інтерфакс-Україна
Події
08:12 21.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

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Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомлення.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна #ситуація

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