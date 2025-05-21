Інтерфакс-Україна
Події
00:44 21.05.2025

Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні.

"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр Мелоні висловила глибоку вдячність за його незмінну відданість миру", - повідомляється на сайті уряду Італії.

Джерело: https://www.governo.it/it/articolo/ucraina-conversazione-telefonica-del-presidente-meloni-con-papa-leone-xiv/28761

Теги: #римський #переговори #папа #ватикан

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