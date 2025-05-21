Інтерфакс-Україна
Події
00:22 21.05.2025

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку у вівторок 144 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 37 разів, чотири боєзіткнення ще тривають, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у середу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти та поранили 155", - інформує ГШ ЗСУ.

Крім того, українські військові знищили бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, 11 БпЛА та антену управління БпЛА.

Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24486

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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