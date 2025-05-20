Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка визначає, що жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Викрадення дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо", - написав Єрмак в телеграм-каналі у вівторок.

Ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. До них приєдналися Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман — представники обох партій, об’єднані принциповою позицією.

"Повернення кожної дитини — наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", - наголосив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6254