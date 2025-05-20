Міністри оборони України та Нідерландів обговорили пришвидшення військових поставок

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників.

"Ми обговорили шляхи підтримки міцного миру, пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників в обох наших країнах. Багато дипломатичних подій, але одне залишається незмінним: наша підтримка України!", - написав Брекельманс у соцмережі Х.

Джерело:https://x.com/defensiemin/status/1924894155978817747?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA