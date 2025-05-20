Інтерфакс-Україна
Події
22:19 20.05.2025

Міністри оборони України та Нідерландів обговорили пришвидшення військових поставок

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що обговорив зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників.

"Ми обговорили шляхи підтримки міцного миру, пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників в обох наших країнах. Багато дипломатичних подій, але одне залишається незмінним: наша підтримка України!", - написав Брекельманс у соцмережі Х.

Джерело:https://x.com/defensiemin/status/1924894155978817747?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #поставки #нідерланди #військові

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