В ЗС України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту

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У складі 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" сформовано першу в ЗСУ штурмову мотоциклетну роту, повідомляється у телеграмі полку.

Судячи з оприлюднених кадрів, серед інших тактик відпрацьовується переміщення великими "роями" мотоциклів — на кожному з них по двоє бійців: водій та стрілець. Обидва озброєні автоматами АКС-74У, що, за задумом, має спростити стрільбу на ходу, а також загалом полегшити маневрування та оперування зброєю. Після спішування водій і стрілець діють у складі двійки.

"Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв. У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", - йдеться в повідомленні.

Бійці зазначають, що полк забезпечив повноцінну та якісну підготовку особового складу — без жодних обмежень щодо пального чи боєприпасів.

Як зазначає ресурс "Мілітарний", основне завдання таких мотоциклетних підрозділів — блискавичне захоплення позицій шляхом стрімкого прориву відкритою місцевістю, зводячи до мінімуму час, необхідний ворогу на виявлення та вогневу протидію. У росіян, наприклад, спостерігається тактика нав’язування маневреного, динамічного бою з подальшим виходом на зачистку, закріплення позицій і перехід до кругової оборони. Тактика використання мотоциклів у штурмових діях російськими військами не є новою — вона розвивалась щонайменше протягом останнього року, поступово виходячи на якісно новий рівень, зокрема масовості.

Наприклад, 14-го квітня стало відомо, що російські війська провели невдалу наступальну операцію в районі населеного пункту Велика Новосілка, що на Донеччині, залучивши до 41 мотоцикл.