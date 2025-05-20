Інтерфакс-Україна
Події
20:03 20.05.2025

Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

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Посол США в Україні Джулі Девіс та віцепрем’єрка Ольга Стефанішина обговорили зусилля України щодо підвищення прозорості та створення можливостей для американського бізнесу, повідомила пресслужба посольства США.

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"Навіть під час війни Україна продовжує впроваджувати важливі реформи. Обговорили з віцепрем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною зусилля України щодо підвищення прозорості та створення можливостей для американського бізнесу", - йдеться у повідомленні у телеграмі посольства у вівторок.

Зазначається, що "угода про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови стане продовженням цього поступу — закладаючи основу для стійкого відновлення та довгострокового зростання".

Допис ілюстровано спільним фото Девіс та Стефанішиної.

 

Теги: #бізнес #сша

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