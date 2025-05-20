Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Президент України Володимир Зеленський зазначає важливість продовження санкційного тиску на РФ і залучення до санкцій США.

"Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій. Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну", - написав він у телеграмі у вівторок.

Президент України наголосив, що "саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій".

Він додав, що "також є рішення Британії щодо санкцій – я дякую за це. Продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту".

"Обов’язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу", - наголосив президент.

"Важливо, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії. Саме американський вплив здатен зберегти багато життів. Якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни", - наголосив президент.

"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами, прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова. І будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - додав він у зверненні.