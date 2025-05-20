НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

НАТО створить у заполярному норвезькому місті Буде (Bodø) новий центр управління повітряними операціями альянсу (CAOC) для посилення взаємодії союзників на Крайній Півночі, повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Він відповідатиме за повітряне спостереження і проведення військових повітряних операцій альянсу на півночі Європи.

"Ми хочемо, щоб НАТО закріпилося на Півночі", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в інтерв'ю телеканалу TV2, зазначивши, що найважливіші стратегічні інтереси його країни розташовані на Крайній Півночі.

У Буде розташовується Норвезький об'єднаний оперативний штаб (NJHQ) Збройних сил країни.

Раніше у НАТО було два CAOC в Європі: в Уедемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія). Рішення про створення третього центру було ухвалено після входження Швеції та Фінляндії до складу альянсу.

Очікується, що будівництво нового центру управління повітряними операціями НАТО, в якому виконуватимуть оперативні завдання 450 військовослужбовців альянсу, обійдеться приблизно в 900 млн євро. Про терміни початку його функціонування не повідомляють.