Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі з міністром закордонних справ Алжиру Ахмедом Аттафом, щоб обговорити шляхи максимізації потенціалу наших двосторонніх відносин та роль Алжиру в просуванні мирних зусиль.

"Ми прагнемо розширити співпрацю у сфері торгівлі, освіти, технологій та інших сферах. Я підтвердив наш намір призначити посла в Алжирі найближчим часом з метою зміцнення наших двосторонніх відносин", - написав він у соцмережі Х.

Також міністри обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, регіональну безпеку та шляхи зміцнення зв'язків України з Африканським Союзом.