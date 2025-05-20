Інтерфакс-Україна
Події
19:01 20.05.2025

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

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Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі з міністром закордонних справ Алжиру Ахмедом Аттафом, щоб обговорити шляхи максимізації потенціалу наших двосторонніх відносин та роль Алжиру в просуванні мирних зусиль.

"Ми прагнемо розширити співпрацю у сфері торгівлі, освіти, технологій та інших сферах. Я підтвердив наш намір призначити посла в Алжирі найближчим часом з метою зміцнення наших двосторонніх відносин", - написав він у соцмережі Х.

Також міністри обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, регіональну безпеку та шляхи зміцнення зв'язків України з Африканським Союзом.

Теги: #алжир #сибіга

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