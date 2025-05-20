Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

США не припинили постачання зброї Україні, але рішення щодо подальшого формування нових пакетів допомоги поки що не прийнято, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Державний секретар США Рубіо: США не припинили постачання зброї в Україну, але рішення про можливість формування нових пакетів допомоги немає", - цитує Рубіо Сlash Report у соціальній мережі Х у вівторок.

Раніше нардепка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") повідомляла, що влітку закінчується пакет військової допомоги часів президента Джо Байдена, і поки що в американському бюджеті не передбачено нових поставок зброї Україні.

Тим часом за даними нардепа Ярослава Железняка (фракция "Голос"), нині понад 400 млрд. грн. не вистачає на фінансування армії у бюджеті України. "Дефіцит коштів держбюджету на 2025 рік фінансування потреб Сил оборони може сягнути 400-500 мільярдів гривень, відповідні зміни до бюджету уряд ініціюватиме після консультацій з МВФ", - написав Железняк у телеграмі.