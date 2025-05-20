Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив колегам з Європейського союзу бачення подальших санкцій для Росії, а також запропонував угорцям, які блокують відкриття переговорних кластерів про вступ України ЄС вирішувати питання нацменшин дипломатичним шляхом, не зловживаючи членством в спільноті.

У вівторок в Брюсселі по завершенню участі в засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ в розмові з українськими журналістами він сказав: "Я подякував нашим колегам за прийняття 17-го пакету. Дуже важливий крок, дуже вчасно, але я також сказав, що цього недостатньо, щоб змусити Росію до миру. Тому ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою українською стороною, 32 долара. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. А іншим таким болючим для російської економіки напрямком безумовно є банківський сектор, включаючи Центральний банк".

Сибіга також повідомив, що підняв питання відкриття кластерів у переговорах про вступ України в ЄС. "Україна виконує свою домашню роботу. Ми завершили необхідні процедури і готові до відкриття трьох кластерів. Я звернувся під час засідання до наших угорських колег з прямою пропозицією відновити консультації для того, щоб прискорити цей процес", - зазначив співрозмовник журналістів.

Міністр висловив переконання, що жодна країна ЄС чи НАТО не має права зловживати своїм статусом. "Україна вже втілила найвищі стандарти по захисту національних меншин і ми готові втілювати найвищі стандарти Європейського Союзу, Ради Європи щодо захисту національних меншин", - сказав Сибіга.

При цьому він підтвердив, що єдина держава, яка блокує відкриття кластерів, це Угорщина. "Ми все виконали. На сьогодні блокує лише угорська сторона. Тому сигнал дуже простий. Давайте шукати дипломатичне, конструктивне вирішення. Ми до цього готові і, відповідно, я запропонував продовжити цей діалог, який вже відбувався", - додав міністр.

Крім того, в ході засідання міністри обговорили питання зміцнення оборонних спроможностей України та підтримки української влади. "Я озвучив цифру дефіциту, яка на сьогодні існує, щоб задіяти всі потужності нашої оборонної сфери на повну міру. Мова йде про 15 млрд євро", - деталізував Сибіга.

Відповідаючи на запитання про можливий тиск з метою неприйнятних поступок з боку Києва, глава зовнішньополітичного відомства України сказав: "Схилити Київ до прийнятних неприйнятних компромісів після трьох років нашого героїчного опори? Я цього не уявляю, як це може відбутися. І наші партнери чітко знають ті червоні лінії, ті фундаментальні речі, на яких наполягає українська сторона. Ми ніколи не визнаємо території, які населені тимчасово окуповані Росією. Ніколи не буде такого визнання. Ми не визнаємо жодного обмеження для української армії. Не буде жодного обмеження для зовнішньої політики України щодо вибору тих чи інших альянсів".

При цьому Сибіга додав, що сьогодні він відчув одностайність в підтримці такої позиції. "Тому що це не про лише про Україну, а про відновлення світового порядку, який базується на верховенстві права. Це про статут ООН. Це про територіальне цілісність і суверенітет. Тому жодних компромісів коштом українського суверенітету чи української територіальної цілісності", - переконаний він.

Відповідаючи на запитання щодо наступного раунду переговорів між Україною та РФ та можливою зустріччю президента України Володимира Зеленського з правителем РФ Владіміром Путіним, Сибіга зазначив, що українська сторона зацікавлена в такій зустрічі. "Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Ми це чітко артикулювали під час зустрічі делегації у Стамбулі. Нашу позицію знають наші союзники… Це неодноразово вже лунало і озвучувалося, що ми готові до будь-яких форматів для того, щоб прискорити мирні зусилля. І також ми готові розглядати потенційні площадки для такої зустрічі", - сказав він.