Сибіга в Брюсселі буде закликати до дипломатичної мобілізації, щоб примусити РФ до миру

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга буде закликати колег з Європейського союзу до повної дипломатичної мобілізації з метою тиску на РФ та відновлення миру в Європі.

"Сьогоднішнє послання дуже чітке. Нам потрібна повна дипломатична мобілізація. Зараз ми живемо у воєнний час, тому нам потрібно діяти відповідно. Ми повинні стримувати Росію та відновити міцний і всебічний мир у Європі та в Україні. Сьогодні я тут і вдячний за запрошення. Я особисто беру участь у засіданні Ради міністрів, міністрів закордонних справ, і ми вітаємо та вдячні за прийняття 17-го пакету санкцій", - сказав Сибіга у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Голова зовнішньополітичного відомства констатував, що за останні тижні Україна довела, що не є перешкодою для миру. "Путін продовжує цю війну, він хоче війни, тому нам потрібно тиснути на росіян, щоб вони припинили цю війну. Ось чому так важливо провести повну дипломатичну мобілізацію для стримування російської агресії та відновлення миру в Європі. Ми також повинні вийти за рамки 17-го пакету", - переконаний він.

У зв’язку з цим Сибіга перерахував можливі, з точки зору української сторони, заходи, зокрема, введення обмеження ціни на нафту до $30 за барель, а також санкцій на російський банківський сектор, включаючи Центральний банк РФ.