Інтерфакс-Україна
Події
16:26 20.05.2025

Фон дер Ляєн: настав час посилити тиск на Росію, 18-й пакет санкцій вже готується

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Фон дер Ляєн: настав час посилити тиск на Росію, 18-й пакет санкцій вже готується

Настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій, ЄС тісно координує з Україною подальші кроки, заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #зеленський

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