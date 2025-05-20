Фон дер Ляєн: настав час посилити тиск на Росію, 18-й пакет санкцій вже готується

Настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій, ЄС тісно координує з Україною подальші кроки, заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.