Кронпринц Норвегії почав візит в Україну з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, який прибув до Києва з візитом, та обговорив з ним посилення енергетичної стійкості країни.

"Цінуємо 450 мільйонів доларів – внесок Норвегії в енергетичну безпеку України. Окремо поспілкувалися про зміцнення культурних звʼязків між нашими країнами та інвестиції в оборонній сфері. В усіх напрямах маємо сильний потенціал", - написав Зеленський в телеграм у вівторок.

Він також відзначив, що свій перший візит до України кронпринц почав з відвідин реабілітаційного центру в Ірпіны (Київська обл.). "Дякую за цю важливу увагу й підтримку наших людей", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Його Королівська Високість кронпринц Гокон у вівторок, 20 травня, перебуває з візитом у Києві. Згідно з сайтом норвезького уряду, цей візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу.

Кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.