Умєров: спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 млн 155мм снарядів щороку

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров під час участі у відеоконференції міністрів оборони країн Європейського союзу закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі у української оборонної промисловості.

На сторінці у Facebook міністр розповів, що основною темою обговорення була нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом EUR150 млрд, що відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір.

"Наша зброя — це зброя Європи. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів (31 млрд євро) у 2025. Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу", - підкреслив Умєров.

Він зазначив, що підтримка української оборонної промисловості — це внесок у колективну безпеку всього континенту. SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах.

"Закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема в таких напрямах. Перше - БПЛА. Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок — як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій. Друге - 155-мм боєприпаси. У 2022 році Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості", - повідомив він.

Також Умєров додав, що Україна відкрита до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби.