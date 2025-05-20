Інтерфакс-Україна
Події
11:21 20.05.2025

Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

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Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в цілому позитивно оцінює сам факт телефонних розмов президента США Дональда Трампа з президентами РФ та України Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським, а також з лідерами Європи, але не виходить за рамки загального коментаря.

"Дозвольте мені, перш за все, сказати, що я дуже радий, що президент Трамп взяв на себе лідерську роль. Він фактично вирвав із глухого кута (ситуацію – ІФ-У) з першого дня, коли вступив на посаду в січні, і я дуже хочу похвалити його за це. І я не хочу щодня коментувати кожну подію, але очевидно, що американська адміністрація дуже активно залучена (до переговорного процесу – ІФ-У), тісно координуючи свої дії з європейськими колегами та, звичайно, з Україною, і я вважаю це дуже позитивним", - сказав Рютте у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони країн-членів Європейського союзу.

Відповідаючи на запитання, чи він бачить "якийсь реальний прогрес у напрямку миру", Рютте констатував, що "до січня не було жодних переговорів з росіянами".

"Я думаю, що позитивним є те, що президент Трамп почав відкривати лінії спілкування з президентом Росії. Звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт. Тож знову ж таки, я думаю, що те, що роблять американці, дуже важливо. Вкрай важливо, щоб вони консультувалися з європейцями, з Україною, і ми повинні робити це крок за кроком. І подивимося, що станеться цього та наступного тижня", - зазначив генсек НАТО.

Він знову подякував американській стороні за "лідерську роль", але утримався коментувати по суті. "І я не думаю, що це допоможе, якщо я з НАТО буду коментувати кожен крок цього процесу. Але я думаю, що це хороший знак, що цей телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Добре і позитивно, що американський президент одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включаючи президентку Європейської Комісії. І давайте продовжимо звідти", - повторив Рютте свою позицію.

Теги: #рютте #нато

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