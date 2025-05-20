Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

В результаті артилерійського обстрілу Херсона та атаки безпілотників у вівторок зранку десятеро людей отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 20 травня 2025 року близько 07:00 військові зс рф здійснили чергову атаку на мирне населення Херсона із застосуванням безпілотного літального апарата. Ворог уразив маршрутний автобус, у якому перебували пасажири — п’ятеро з них дістали поранення", - йдеться в повідомленні відомства в Телеграм-каналі.

В прокуратурі уточнюють, що також через артилерійський обстріл армії РФ поранення отримали ще п'ятеро людей.

"Починаючи з 08:30, окупаційні війська також вели артилерійський обстріл міста. Станом на 10:00 відомо ще про п’ятьох постраждалих. Більшість із них — люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями ЗС РФ.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).