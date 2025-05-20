Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1030 одиниць живої сили та 172 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійські системи, одну РСЗВ, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 118 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.